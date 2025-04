CONVENZIONE DI MACOLIN Frodi sportive: si rafforza l'impegno di San Marino per l'integrità dello sport Si punta alla cooperazione internazionale e a strumenti più efficaci per la cooperazione giudiziaria e lo scambio informativo. Fabbri: "Ci presenteremo ad Andorra per i Giochi dei Piccoli Stati con il miglior agreement possibile"

Con l'approvazione alla ratifica in Consiglio della Convenzione di Macolin, pietra miliare del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, il Titano - che l'aveva già siglata nel 2019 - suggella così la ferma volontà del Paese di contrastare attivamente ogni forma di frode sportiva. Si tratta del più avanzato strumento giuridico internazionale, capace di fornire un quadro completo di misure preventive, meccanismi di monitoraggio, sanzioni penali e amministrative, nonché promuovere una cooperazione rafforzata tra autorità pubbliche, movimento sportivo e operatori di scommesse a livello nazionale e globale. L'allineamento raggiunto da San Marino, fortemente incoraggiato da tempo dal Segretario di Stato Rossano Fabbri e in sintonia con il Ministro Andrea Abodi, consente oggi di perseguire l'obiettivo primario di tutelare l'integrità e l'etica dello sport, principi che il Titano pone al centro della propria azione.

"Era stato già preannunciato nell'ottobre del 2024, in occasione della diciottesima conferenza dei Ministri dello Sport del Consiglio di Europa a Porto, che ci saremo impegnati al massimo - ricorda il Segretario Fabbri - per dotare la Repubblica di San Marino, appunto, di tutti i migliori strumenti che rappresentano le migliori pratiche a livello internazionale. Pertanto sono pienamente soddisfatto del percorso che la Repubblica di San Marino sta facendo e persuaso del fatto che ci presenteremo ad Andorra per i Giochi dei Piccoli Stati con il miglior agreement possibile e con una Repubblica di San Marino che, seppure sia annoverata fra i microstati, rappresenta davvero un valore grande e imprescindibile ed esempio per tutto il panorama mondiale dello sport".



Stessa soddisfazione dal Segretario di Stato agli Esteri: “La ratifica della Convenzione di Macolin – conferma Luca Beccari - si inserisce coerentemente nel solco della politica estera sammarinese, improntata al multilateralismo e all'adesione ai principi dello stato di diritto internazionale. Con questo atto, - precisa poi - San Marino non solo rafforza la propria posizione nel consesso delle nazioni impegnate nella tutela dei valori universali, ma si dota di strumenti più efficaci per la cooperazione giudiziaria e lo scambio informativo, essenziali per fronteggiare un fenomeno transnazionale complesso come la manipolazione sportiva”. Per Beccari, “un segnale di responsabilità e di piena partecipazione agli sforzi della comunità internazionale per un mondo dello sport più pulito e credibile”.

