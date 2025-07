Frontalieri, Alice Parma: "Prima l'emergenza pensionati, farà da aprifila anche al resto"

La consigliera regionale del Partito Democratico, Alice Parma, ha presentato un ordine del giorno per garantire un impegno in favore dei lavoratori frontalieri. Già sindaca di Santarcangelo, insieme ai colleghi Emma Petitti e Marco Daffadà, Parma ha presentato un ordine del giorno al Documento di Economia e Finanza. Alcuni problemi sono di vecchia data, ricorda, ma altri nascono anche da nuove norme. Naturalmente la questione della doppia imposizione fiscale riguarda i lavoratori frontalieri in generale, da sempre: cosa si potrà fare per evitarla, un giorno, o non sarà mai possibile? A complicare le cose, anche la recente proposta sammarinese di introdurre una imposta generale sui redditi.

Nel video il collegamento zoom con Alice Parma, consigliera regionale Emilia-Romagna (Partito Democratico)