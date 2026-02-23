RAPPORTI BILATERALI Frontalieri, Senatrice Spinelli: "Presto i tavoli tecnici, con il coinvolgimento delle parti sociali" "Con il Viceministro Leo e il Segretario di Stato Gatti percorso in sintonia"

La Senatrice Domenica Spinelli incontra l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci per uno scambio su temi di comune interesse e future collaborazioni con il Titano nella prospettiva dell'accordo di associazione con l'Ue. Con lei abbiamo affrontato il focus frontalieri.

"È un focus acceso - afferma Spinelli - sia da un punto di vista politico che tecnico e quindi io sin da già dal 2023 proposi il primo emendamento che poi per questioni legate alle coperture economiche non è passato, è diventato un ordine del giorno con un impegno ovviamente al governo. Nel 2024 lo stesso emendamento è stato proposto dalla mia collega l'onorevole Alice Bonguerrieri alla Camera e nel 2025 ho riproposto l'emendamento con un lavoro diciamo più puntuale da un punto di vista tecnico perché in realtà - fa sapere - in quelle coperture va verificato a quanti spetta oppure no perché in realtà il tema è molto complesso e nasce da lontano per cui dopo interlocuzioni anche politiche con la parte governativa nella persona del viceministro dell'Economia, Maurizio Leo ma anche dal versante sammarinese con il segretario di Stato Marco Gatti abbiamo deciso di fare un percorso che possa essere in sintonia e comunque possa partire dai dati che magari l'Agenzia delle Entrate riesce a darci. Dopodiché - aggiunge - avete visto nel giro di pochissimo io mi sono incontrata anche con i sindacati di San Marino perché anche qui la mia impostazione diciamo di concretezza ma anche di relazioni corrette mi ha consentito di dialogare in maniera molto corretta e trasparente con le parti sociali che secondo me debbono essere al tavolo e quindi oggi la mia presenza qui nell'Ambasciata proprio per ribadire che l'impegno sarà portato avanti chiaramente con molta attenzione quindi a anche le date di questi tavoli tecnici che ci saranno".

Nel video l'intervista a Dominica Spinelli, Senatrice FdI.

