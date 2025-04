RICORDO Funerali Papa Francesco, Beccari: "Un uomo straordinario, lo ricorderò per il suo messaggio di pace" Il Segretario di Stato agli Esteri era presente alle esequie in Vaticano insieme ai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi

L'ultimo saluto a Papa Francesco. C'erano i grandi della terra, insieme alle persone comuni, in Piazza San Pietro per i funerali del Pontefice. In Vaticano la delegazione sammarinese composta dai Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, e il segretario agli Esteri, Luca Beccari, insieme a rappresentanti istituzionali e diplomatici del Titano. Alle esequie anche il vescovo di San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi.

"Oggi è come se il mondo si fosse fermato per un attimo - commenta il segretario Beccari - nella commemorazione di un uomo straordinario che ha compiuto un atto straordinario, nel richiamare i grandi della terra, tutti oggi a Roma e in Vaticano per il suo funerale".

Durante l'omelia, pronunciata dal cardinale Giovanni Battista Re, sono state ricordate le azioni più importanti di Francesco. Nel passaggio in cui si ricordava l'impegno del Papa per la pace è scattato l'applauso della folla. Pace che, afferma Beccari, "era uno dei pilastri dell'opera di Papa Francesco. Lo vorrei ricordare proprio su questo: quando lui (in un suo discorso, nda) ci esortò a pensare a una pace globale, non regionale. Per essere in pace con gli altri bisogna esserlo con se stessi, quindi i Paesi devono essere in grado, al loro interno, di garantire una stabilità. E questo è il presupposto per, poi, non entrare in conflitto con gli altri".

Nel video l'intervista al segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: