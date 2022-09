Fuori i candidati nella circoscrizione Estero Europa, Rossi (centrodestra) e Renzi (M5s), ma resta soddisfazione Rossi chiede correttivi sul sistema di voto definito “a rischio brogli”, mentre Diego Renzi richiama la politica sammarinese sulla legge sulla cittadinanza

“Parto dall'esperienza, che sicuramente rimarrà per sempre, sia a livello di emozioni, sia a livello formativo”. Così, a caldo, Elia Rossi, candidato alla circoscrizione Estero Europa alla Camera per il centro-destra. Si è messo in gioco “in una occasione di crescita – dice – incontrando tante nuove realtà e opportunità. C'è tanta gente che ha voglia di essere più coinvolta nell'attività politica e amministrativa italiana, anche se abita fuori. Forse questo in Italia lo abbiamo percepito poco e dobbiamo incentivarlo un po' di più. Qualche correzione va fatta nel sistema elettorale, perché mette un po' in difficoltà le persone, che non sono abituate a quel tipo di voto. E soprattutto è un po' a rischio broglio, le schede passano troppe volte da una mano all'altra”. Definisce “straordinario” il risultato personale; “ancor più incredibile” – dice – il voto sammarinese, ma soprattutto “pienamente centrato l'obiettivo della sua candidatura, cioè porre l'attenzione sulle possibilità. Ha funzionato, i riflettori sono accesi. Dobbiamo migliorare le preferenze, potevano essere di più, poi c'è stato qualche problema nella compilazione: c'erano tante volte 'Rossi Elia' al Senato, invece era solo da mettere alla Camera... Ma le prospettive sono veramente buone” Candidato per i 5Stelle, Diego Renzi evidenzia il risultato positivo nel collegio Europa per il Movimento, con la elezione di Federica Onori, ma guarda avanti con un richiamo alla politica sulla legge sulla cittadinanza: “Temevamo di non avere una rappresentante. Invece l'abbiamo, quindi siamo soddisfatti. Questo voto – dice Renzi - sottolinea per San Marino che la legge sulla cittadinanza va cambiata subito, perché stanno perdendo una opportunità. Questo viene fuori da questo voto. Mi auguro che finalmente la politica sammarinese lo capisca; non devono ascoltare né me, né tanto meno il Comites, che so avere delle criticità verso la politica; ma devono ascoltare i loro concittadini – conclude Renzi - che chiedono a grande voce questa cosa”.

Nel video, le interviste a Elia Rossi e Diego Renzi

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: