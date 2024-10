Fuoriuscita Cecchetti da AR: Paride Andreoli replica alle dichiarazioni in Aula di Gian Nicola Berti Anche la stessa Alleanza Riformista, con un comunicato, interviene sulla vicenda; biasimando la mossa della esponente di Elego e chiedendo “scusa agli elettori per l'errore commesso”

Fuoriuscita Cecchetti da AR: Paride Andreoli replica alle dichiarazioni in Aula di Gian Nicola Berti.

AR respinge le accuse mosse ieri da Giovanna Cecchetti; quando in Consiglio aveva annunciato la propria fuoriuscita dalla Lista. “Una decisione predeterminata” - si legge in una nota -; nella quale si sostiene come Alleanza Riformista avesse “dimostrato più volte apertura” nei confronti di Elego. “Falso – inoltre, continua il comunicato – che non siano stati rispettati accordi”. In precedenza, dall'Aula, lo stesso capogruppo di AR aveva stigmatizzato la decisione di Cecchetti; e ne era nato un aspro botta e risposta. Stando a Gian Nicola Berti l'elemento di rottura sarebbe stata la richiesta di una nomina a presidente della Giochi del Titano di una persona rinviata a giudizio per riciclaggio.

Si è sentito attaccato, da queste parole, Paride Andreoli: nome noto della politica sammarinese ed esponente di Elego. Ritiene meschino e fuori dal “seminato politico” l'intervento, e in una nota ricorda di essere in attesa di giudizio dal 2016; aggiungendo come lo stesso Berti sostenesse non fosse possibile “tenere aperto un fascicolo per così lungo tempo”. La presunta richiesta di un posto in un CdA – continua – non è stata mai inserita nelle proposte di Elego. Che secondo Andreoli non sarebbero state neppure lette da Berti.

