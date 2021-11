Fuoriuscita Denise Bronzetti da Npr: si apre il confronto interno, Md invita a riflettere Da Bronzetti la replica a una parte degli ex colleghi di lista

Con l'uscita di Denise Bronzetti dalla lista di Noi per la Repubblica e la fine dell'esperienza come capogruppo consiliare si apre un fronte interno alla forza politica: tra le diverse anime c'è chi si dice convinto nel portare avanti il progetto e chi invita a riflettere. La decisione di Bronzetti – spiegano oggi alcuni degli ex colleghi di lista - arriva dopo la scelta di cambiare il capogruppo in Consiglio e di assegnare la carica a rotazione. Ma la diretta interessata non ci sta. "Non sono uscita - risponde - perché mi è stato detto di mettere a disposizione il ruolo. Le ragioni sono ben più profonde di una semplice rotazione. In quel caso, la mia nomina, così come altri tipi di incarico di pertinenza della lista, sarebbe cessato senza problemi".

La parlamentare, che ha già comunicato la sua scelta alla Reggenza, entrerà ora nel Gruppo misto insieme a Grazia Zafferani, Sandra Giardi e Rossano Fabbri, rimanendo comunque consigliere di maggioranza. Ma ora si apre il dibattito interno. Questa sera i membri di Npr si riuniranno per fare "un'analisi della situazione - come spiegano dal Partito Socialista - e indicare gli sviluppi", insieme a un nuovo presidente del gruppo consiliare. Ps che si dice certo di andare avanti con il progetto politico. Stessa linea nel Psd che esorta a trovare una quadra e a lavorare per mettere in campo idee, visto il mandato elettorale.

Per Noi Sammarinesi la decisione di Denise Bronzetti va rispettata, il progetto legato alla maggioranza va avanti e si deciderà che strada prendere. Ma Movimento Democratico, dopo la fuoriuscita, invita a riflettere e attende di conoscere le motivazioni politiche che hanno portato alla decisione. “Abbiamo cercato di creare una forza – dice Md – partendo da aree diverse. Le criticità ci sono sempre state, ma anche la volontà di concorrere in modo positivo a questa legislatura”. Quanto accaduto, sostiene, "apre una fase di valutazione”.

