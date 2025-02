ALLARME SICUREZZA Furti: Alleanza Riformista chiede revisione del Codice Penale Il partito esorta anche mettere a disposizione delle forze dell’ordine gli strumenti tecnologici più avanzati per la prevenzione e repressione del fenomeno

Furti: Alleanza Riformista chiede revisione del Codice Penale.

Ondata di furti: Alleanza Riformista chiede misure urgenti. La situazione - sottolinea il partito - riaccende il dibattito sulla sicurezza in territorio e la necessità di mettere a disposizione delle forze dell’ordine gli strumenti tecnologici più avanzati per la prevenzione e per la repressione del fenomeno. AR propone in particolare una revisione del Codice penale, sia mirata "all’inasprimento delle pene per i responsabili, sia per dare una ancor più efficace facoltà di legittima difesa nelle abitazioni da parte di chi subisce un’effrazione; non ultimo - aggiunge - l’introduzione del processo per direttissima nei casi di arresto in flagranza o quasi flagranza di reato".

