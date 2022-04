Futuro dei giovani in Europa, democrazia e transizione energetica al centro del Council Meeting Yepp di Stoccolma

Si chiude domani il Council Meeting YEPP organizzato a Stoccolma dai giovani cristiano democratici svedesi, dal titolo: “European industry beyond climate change”. All'evento hanno aderito più di 70 partiti provenienti da tutt’Europa, tra cui anche il giovanile del PDCS, rappresentato da Carol De Biagi e Nicola Narcisi. Fra i temi al centro del confronto, il futuro dei giovani in Europa, questione che costituisce le fondamenta dell'organizzazione stessa, con la Presidente YEPP ed Euro-Parlamentare Lidia Pereira che nel suo discorso introduttivo ha posto l’attenzione sulla necessità di rafforzare l’unione dei partiti di centro destra di tutta Europa, rimarcando i valori fondanti del Partito Popolare Europeo, come democrazia, collaborazione, cooperazione economica e sostegno dei paesi membri, quanto mai centrali in tempi di guerra. Christofer Fjellner, Managing Director delllo EPHI, ha sottolineato il ruolo dei giovani, veri custodi dei valori democratici, di dialogo e libertà, che la Russia guidata da Putin vorrebbe cancellare. Ritiene fondamentale, quindi, che l’UE acceleri una maggior integrazione di tutti i paesi che come l’Ucraina sono stati lasciati per troppo tempo senza risposte. I GDC, che spingono sulla necessità di rimettere al centro una buona politica in grado di mettere al bando violenze e dittature, invitano al dialogo e al rispetto. Cuore del dibattito anche la transizione energetica, che per Ebba Busch, Leader del partito Cristiano-Democratico Svedese, deve diventare vera e propria sfida nella trasformazione del pensiero, programmando il futuro senza perdere altro tempo, ed investendo in quelle industrie che possano realmente guidare il cambiamento. Infine, Fredrik Reinfeldt, Primo Ministro della Svezia dal 2006 al 2014 e fondatore dello YEPP, ha sottolineato la necessità di riformare gli Stati, guardando all'esempio della Svezia, alla luce dei risultati nell’ambito dell’innovazione. Da più parti, il richiamo ad un'Europa unita, per combattere i regimi autocratici che sempre più stanno minacciando l’ordine mondiale.