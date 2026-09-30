POLITICA Futuro Nazionale apre un comitato a San Marino Il gruppo legato a Roberto Vannacci sarà coordinato da Bruno Galli e si occuperà di italiani residenti sul Titano e rapporti transfrontalieri

Futuro Nazionale apre un comitato a San Marino.

Si è costituito a San Marino un Comitato di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. Promosso da Bruno Galli, referente provinciale di Rimini, il gruppo si occuperà in particolare delle questioni che riguardano gli italiani residenti sul Titano e i rapporti transfrontalieri. A fine agosto, si legge in un comunicato, risultavano circa 50 tesserati, tra cittadini italiani e sammarinesi residenti in Repubblica.

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