Gabriele Gatti smentisce influenze su Civico10, Rete, Pdcs o altri: "Non faccio politica e non tifo per nessuno"

Gabriele Gatti

Gabriele Gatti, politico di primo piano a San Marino fino a pochi anni fa, ha detto la sua, in una conferenza stampa, dopo essere stato tirato in ballo nei giorni scorsi da diversi articoli pubblicati dal quotidiano l'Informazione, in cui sono stati riportate alcune presunte dichiarazioni, con un interlocutore, in conversazioni private. L'ex segretario di Stato smentisce di avere influenza su alcuni esponenti di Civico 10, Rete, Pdcs o altre forze politiche. "Non ha alcuna intenzione di tornare in politica" dichiara. Ammette di aver parlato male, in privato, del Commissario della Legge Buriani anche perché è noto che l'abbia denunciato. Gatti ha anche reso pubblico un suo ricorso alla Commissione Onu sulle detenzioni politiche, dopo aver trascorso in carcere 8 mesi, a suo avviso “ingiustamente”. L'ex leader Dc ipotizza tuttavia che dietro tutta questa vicenda possa esserci un manovratore e ha in mente chi potrebbe aver strumentalizzato le sue parole, dette in chiacchierate a ruota libera, in cui 'potrebbe aver millantato situazioni o detto sciocchezze', per usare un eufemismo. Gatti, in estrema sintesi, smentisce qualunque intenzione di tramare dietro le quinte.

Sentiamo le parole di Gabriele Gatti