Garanti: irricevibile anche il secondo referendum sull'UE

di Monica Fabbri
28 ott 2025
Il Collegio dei Garanti

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle norme ha dichiarato irricevibile il quesito di referendum propositivo presentato dal legale rappresentante del Comitato Promotore Erik Casali. Si chiedeva che l'associazione all'UE fosse resa esecutiva solo dopo un referendum confermativo di iniziativa consiliare. I Garanti, richiamando la precedente sentenza del 22 settembre, ritengono che nella presentazione della domanda non siano state rispettate condizioni, requisiti, modalità ed adempimenti previsti dalla Legge Qualificata del Referendum e dell'Iniziativa popolare. E comunque, rimarca il Collegio, anche se la domanda fosse stata ricevibile, il referendum sarebbe stato inammissibile, anzitutto poiché incide sulla eventuale ratifica di un trattato già negoziato o in fase avanzata di negoziazione.




