Gatti: "Abbiamo scommesso sulla responsabilità dei cittadini"

Marco Gatti al TG San Marino

Ospite del TG San Marino il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti aggiorna sul decreto in lavorazione con le misure attive dal 5 maggio, in cui si prevede una riapertura graduale per negozi e centri commerciali. "Abbiamo scommesso - assicura - sulla responsabilità dei cittadini", con le massima attenzione per evitare assembramenti. "Il decreto dovrebbe uscire entro la serata. Ha avuto la necessità - precisa - di avere le dovute verifiche, soprattutto con chi segue l'emergenza sanitaria".

Vedi l'intervento integrale del Segretario Marco Gatti al TG San Marino