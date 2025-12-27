GOVERNO Gatti e le sfide per il 2026: accordo Ue, allineamento agli standard europei e riduzione del debito Positivo, per il Segretario di Stato alle Finanze, il bilancio di quest'anno: “Al di là di ciò che si racconta è stato un Governo molto operativo”

“Al di là di ciò che si racconta è stato un Governo molto operativo”. Così il Segretario alle Finanze, che nel tracciare un resoconto del 2025 richiama le valutazioni degli organismi internazionali: l'innalzamento del rating, questa estate, da parte di Standard & Poor’s, poi – a metà dicembre - il passaggio a tripla B- con outlook positivo certificato da Fitch, e tripla B con trend positivo da Mornigstar. “Oggi San Marino è diventato un Paese ad investimento sicuro”, dice Marco Gatti.

L'anno che si è chiuso è sicuramente stato impegnativo per la sua Segreteria, alle prese con la Riforma IGR. E il 2026, alla luce dell'Accordo di Associazione, lo sarà altrettanto, se non di più, “perché il mercato unico – ricorda - apre le porte a tutta l'economia ma in particolare al mondo Finanziario”. “La sfida che avremo davanti sarà proprio cercare di allineare il prima possibile alle regole e anche gli operatori economici, a quelli che sono gli standard europei, per poter riuscire a sfruttare appieno questa possibilità di mercato che per noi vuol dire continuare a consolidare la nostra economia in un'ottica di diversificazione, quindi settore assicurativo e settore finanziario prima degli altri, visto che fortunatamente l'industria sta andando molto bene e anche il settore dei servizi e del turismo continuano a crescere in maniera costante”.

Altra sfida importante del nuovo anno sarà l'appuntamento con i mercati. Obiettivo: la riduzione del debito estero. Nel 2026, infatti, verrà anticipato il rollover del bond internazionale. San Marino ha guadagnato credibilità grazie al miglioramento del rating Paese e il Governo punta ad un risparmio degli interessi da corrispondere nel prossimo rollover, facendoli scendere dal 6,5% al 4%.



