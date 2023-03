Gatti e Righi su visita Fmi: “Pil cresciuto del 4%”, ora concentrati sulla riforma Igr

L'economia al centro della conferenza stampa del governo. Il segretario alle Finanze Marco Gatti dà conto della visita del Fondo Monetario Internazionale: da una prima analisi dei dati di bilancio, scaturisce che nel 2022 l'economia sammarinese è stata fortemente in crescita, oltre quelle che erano le previsioni dello stesso Fmi. Stimata una crescita del Pil superiore al 4%: a far da traino il settore industria, ma anche il turismo ha fatto registrare numeri molto consistenti. “Il 2022 – argomenta Gatti – ha registrato dati superiori al periodo prepandemico”. Ed anche la disoccupazione è scesa tanto. Risultati ottenuti anche grazie “alle scelte del governo”. La riforma delle pensioni sta già dando i suoi frutti. Poi si attendono quelli relativi alla riforma del mercato del lavoro. “Ora gli sforzi si concentreranno sulla riforma Igr”, annuncia il segretario. Per quanto riguarda il settore finanziario, sono stati riscontrati una crescita sia della liquidità di sistema, sia la consistenza patrimoniale delle banche. “Il sistema bancario è ancora fragile – dichiara Gatti -, ma conferma una crescita di redditività”.

“Il tessuto economico ha determinato la tenuta del Paese”, dice il segretario all'Industria e al Commercio, Fabio Righi. Il lavoro del governo si è concentrato principalmente su due linee: il reperimento delle risorse per poter sostenere una situazione già in crisi prima del Covid, e lo sforzo per farlo crescere. Fra i dati a favore dell'azione di governo, quello di aver fatto accendere i riflettori sul Titano sul piano internazionale. “San Marino, rispetto al passato, si sta aprendo molto di più verso l'esterno”. Ma Righi guarda soprattutto al futuro e più specificamente alla riforma delle normative in materia di attività economiche che, secondo Righi, rappresenta una semplificazione estrema per l'operatività delle aziende. “Decine e decine di articoli saranno riassunte in una norma unica di 37 articoli”, sottolinea il segretario. E ancora: il riordino del dipartimento economia garantirà l'implementazione dei controlli e la sicurezza. Poi la legge sul consumo, quella sulle società benefit e gli autonoleggi. Senza dimenticare il processo di digitalizzazione su cui, puntualizza Righi, “siamo un po' indietro”.

Il segretario all'Industria ricorda anche due appuntamenti: venerdì 10 marzo si terrà in territorio una riunione della Banca mondiale e del Fmi che approfondirà i temi delle strategie e delle priorità del prossimo futuro, oltre a due focus su monete digitali e transizione energetica. Questo evento, sottolinea Righi, è “un punto di rottura rispetto al passato: San Marino ora si gioca un ruolo da protagonista”. Il secondo appuntamento, organizzato da Asacon, riguarda la gestione dei condomini, “materia di settore ma molto richiesta”, dove San Marino è rimasta indietro e ha bloccato anche uno sviluppo economico. Durante questo evento si lancerà il testo di legge che avvierà l'iter di prima lettura che, auspica Righi, arriverà in Consiglio fra marzo e aprile.

Il segretario Gatti si concentra proprio sui due focus perché “molto attuali anche per San Marino”. Sulla moneta digitale, il governo è infatti al lavoro per completare la regolamentazione, a oggi non ancora completa, di questo settore. Sul tema energia e sicurezza, per il segretario alle Finanze, San Marino ha di fronte ha sé la sfida per cercare di raggiungere la sua sovranità energetica.

Rispondendo ad alcune domande della stampa, il segretario Gatti specifica che la riforma dell'Igr dovrà avere tempi piuttosto brevi, affinché possa entrare in vigore dal 1° gennaio 2024, quindi con l'inizio del nuovo esercizio. “È importante concentrarsi sull'attività prima dell'estate – ricorda -, perché poi l'amministrazione ha bisogno di tempo e strumenti, soprattutto informatici, per poterla applicare”. Quella sull'Iva è considerata una riforma importante visto che “cambierà completamente la gestione delle imposte indirette; un altro mondo rispetto alla monofase”, ma avrà tempi di attuazione chiaramente più lunghi. Sul sistema bancario, Gatti rileva un recupero dei depositi a San Marino, che significa anche “recupero di fiducia”.