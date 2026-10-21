CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Gatti ha riferito su Giochi del Titano e nave sammarinese colpita nel Mar Nero Ammesse tutte le istanze presentate il 4 ottobre eccetto la 24 e la 26

Gatti ha riferito su Giochi del Titano e nave sammarinese colpita nel Mar Nero.

La Reggenza, dopo il discorso di inizio semestre, ha comunicato l’ammissibilità di tutte le istanze d’Arengo presentate il 4 ottobre, ad eccezione della numero 24, che chiedeva un referendum sull’ingresso di San Marino in Europa, e della numero 26, che proponeva la sospensione delle attività lavorative durante le festività civili e religiose, domeniche comprese. Il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti ha riferito su tre dossier: la missione a Bangkok per gli incontri del Fondo monetario internazionale, la nave battente bandiera sammarinese colpita nel Mar Nero e la vicenda giudiziaria che coinvolge Giochi del Titano. Nel corso degli incontri con l’FMI - ha spiegato - è stata affrontata anche l’emergenza energetica, tema centrale per San Marino.

Gatti ha sottolineato che gli investimenti previsti negli impianti da fonti rinnovabili per il 2026-2027 consentiranno di coprire con produzione autonoma circa il 30% del fabbisogno nazionale, riducendo la dipendenza dal mercato. Gatti ha poi riferito sulla nave mercantile battente sammarinese colpita in acque territoriali rumene nel Mar Nero con a bordo 12 membri di equipaggio. Gatti ha confermato la piena collaborazione con le autorità rumene e ricordato che negli ultimi sei mesi sarebbero state colpite circa 80 navi nella zona, considerata ad alto rischio. Infine, ampio spazio alla vicenda Giochi del Titano, coinvolta in un’indagine penale per presunto riciclaggio.

Gatti ha ribadito la convinzione del Governo che la società non abbia responsabilità dirette nelle ipotesi di reato. Il direttore generale Caronia - ha affermato Gatti - si è autosospeso dalle proprie funzioni e la direzione generale ad interim è stata affidata a Ivan Frisoni. Le funzioni di amministratore delegato, al momento, non vengono esercitate. Il Congresso di Stato ha richiesto un audit indipendente per approfondire la situazione e valutare il futuro riassetto organizzativo.

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