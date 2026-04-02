Gatti replica a Starcom: "Portino le loro ragioni di parte all'autorità giudiziaria sammarinese".

Starcom Holding e l'azionista di maggioranza Assen Christov, finiti sotto indagine a San Marino per la tentata scalata a Bsm e per “il piano parallelo”, agitano la carta dell'arbitrato di fronte al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie sugli Investimenti a Washington, nel caso le autorità sammarinesi non accettassero una soluzione concordata, sulla vertenza giudiziaria in atto, in base alla quale la magistratura sammarinese ha disposto, nei confronti dell'investitore bulgaro, un sequestro preventivo di circa 15 milioni di euro.

In estrema sintesi, se le autorità sammarinesi non scenderanno a patti in un negoziato, Starcom e Assen Christov preannunciano una richiesta di risarcimento, all'arbitrato di Washington, di 150 milioni di euro.

“San Marino – afferma il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti – partecipa a vari organismi internazionali e qualora fosse chiamato a rispondere, interverrà portando le proprie ragioni. Qui di fondo, c'è però una indagine penale in essere e viene confusa con questioni civilistiche, ma sono sottostanti all'indagine penale. Quindi ciò che mi sento di dire, come riflessione, è che forse sarebbe più opportuno se si concentrassero sul portare le loro ragioni di parte all'autorità giudiziaria sammarinese per far sì che possa risolvere dubbi o necessità di approfondimento di cui ha bisogno per poi prendere una decisione nel merito, nel più breve tempo possibile”.







