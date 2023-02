HELSINKI GDC al Council Meeting YEPP: focus su transizione energetica, aiuti alle imprese e diritti umani

Ad Helsinki i Giovani Democratico Cristiani – rappresentati dalla Segretaria Internazionale Carol De Biagi e dal Presidente uscente Lorenzo Bugli - hanno partecipato, insieme a più di 60 delegazioni europee, al Council Meeting dello YEPP, a tema: “Le start up stanno guidando il cambiamento sostenibile in Europa”. Al centro la transizione energetica, gli aiuti alle imprese ma anche e soprattutto i diritti umani e il sostegno alle popolazioni in difficoltà, ricordando come alla crisi umanitaria di Ucraina e Mediterraneo si aggiunge ora quella della Turchia e della Siria.

All'attenzione dell’assemblea politica anche l’annoso problema dell’Azerbaigian dove attraverso una mozione presentata dai Giovani Repubblicani Francesi, sostenuta dai GDC e da altri delegati, si è deciso di sensibilizzare il PPE sulla necessità di garantire tutele e sicurezza al popolo del Nagorno-Karabakh.

