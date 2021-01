GDC: "Basta con la politica litigiosa, serve un risveglio della cultura"

Alla luce degli episodi di violenza di Capitol Hill, i Giovani Democratico Cristiani lanciano un appello per una rinnovata cultura del fare politica. “I fatti di Washington – sostengono - sono lo specchio di un fenomeno preoccupante, che negli ultimi anni ha portato all'impoverimento e all'imbarbarimento del dibattito politico, ormai diventato sempre più un'occasione di scontro, un gioco al massacro che ha inondato di odio e risentimento le pagine dei social network e le aule dei parlamenti”.





Clima tossico che - fanno notare i GDC – non ha risparmiato il Titano: “Lo abbiamo visto, - scrivono - negli ultimi mesi, durante i quali le divergenze tra maggioranza e opposizione sono sfociate in un continuo rimpallo di responsabilità, demonizzando l'avversario attraverso la macchina del macchina del fango. Non è questa la politica che vogliamo per il nostro Paese, - aggiungono i giovani DC – pertanto “dobbiamo impegnarci per restituire al confronto un'impostazione costruttiva, capace di generare proposte e tradurle in atti concreti, anziché seminare odio e fomentare tensioni. Confidiamo – concludono - in un risveglio della cultura, che deve tornare ad essere il faro” dell'azione politica. “Noi siamo pronti a fare la nostra parte”.