GDC: manovre oscure contro il futuro di San Marino, noi non ci caschiamo

Manovre oscure contro il futuro di San Marino; noi non ci caschiamo! Lo scrivo i Giovani Democratico Cristiani riferendosi ad articoli di stampa pubblicati negli ultimi giorni da Prima Pagani News e dal giornalista Roberto Galullo.

Al centro il tema di un presunto oligarca bulgaro che aleggia sulle banche sammarinesi e gli scenari per i quali l'Italia starebbe fermando l'Accordo di Associazione con l'UE. Noi non ci caschiamo, scrivono i GDC, chi pensa di poter manipolare l’opinione pubblica con fiumi di inchiostro tesi a seminare il dubbio, chi trama per rallentare il cammino di San Marino verso l’Europa per tornaconti personali, troverà sulla sua strada la determinazione di una generazione che non intende farsi rubare il futuro.

“A chi usa i giornali come clava per colpire chi lavora con serietà – scrivono - a chi fomenta complotti nella speranza di far saltare l’Accordo UE per continuare a muoversi nelle zone d’ombra, vogliamo dire una cosa semplice: noi siamo qui, e non vi lasceremo campo libero”.