GDC: nell'Accordo Ue necessita approccio che passi dal tecnico al politico.

Per i Giovani Democratico Cristiani sammarinesi necessita un approccio che passi dal tecnico al politico nel negoziato per l'accordo di associazione all'Unione Europea. I Gdc lo affermano in una nota dopo l'incontro pubblico sul tema organizzato dall'Associazione Emma Rossi. Si sottolinea, inoltre, quello che viene definito “cambio di passo” da parte del Segretario agli Esteri Beccari, anche nelle relazioni con i parlamentari europei, arrivando a fondare il gruppo di amicizia che ha ha consentito ai piccoli stati di accedere all'approvvigionamento congiunto nel settore farmaceutico e vaccinale e il green pass. Costruire relazioni diplomatiche trasversali – secondo i Gdc – è la vera chiave di volta nel processo di associazione all'Ue.

