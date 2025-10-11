Gdc, primo appuntamento della nuova scuola di formazione

Cittadinanza attiva, cultura democratica e responsabilità politica per sviluppare un senso critico ed essere pronti a prendere posizione e guidare la sfera pubblica. Questo lo scopo della Scuola di Formazione politica dei Giovani Democristiani, partita con una nuova edizione: ieri il primo appuntamento al Grand Hotel.

Lo sguardo è rivolto alle sfide del presente, nella loro complessità politica e sociale: chi guida la cosa pubblica deve essere ispirato dal senso di comunità, impegnandosi per il bene comune. Tematiche affrontate con gli ospiti della serata, in collegamento: Marcus Krienke, professore di etica sociale cristiana e dottrina sociale della Chiesa, e Marco Tanzilli, docente e curatore della mostra “Profezie per la pace”, presentata al Meeting di Rimini. Un lavoro sviluppato con i liceali che raccoglie testimonianze dirette dai teatri di guerra. E allora la riflessione verte sul senso dell'impegno politico e culturale dei giovani, anche verso la pace. Per costruire la pace. Proprio nel giorno in cui viene conferito il Nobel a Maria Corina Machado, con la quale il Pdcs si è congratulato, accogliendo con speranza – sottolinea - l’accordo di cessate il fuoco in Medio Oriente.

Prossimo appuntamento con la Scuola di Politica il 10 novembre, con la professoressa Sofia Ventura, per parlare di comunicazione politica ieri e oggi.

