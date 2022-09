INIZIATIVE Gdc: Scuola di formazione politica al via il 5 ottobre; in edicola il nuovo numero di "Azione" sul ruolo della democrazia nel mondo

La geopolitica e il ruolo della democrazia nei vari Paesi e continenti. Un concetto quasi scontato in Europa, meno in altri Paesi, dalla Russia alla Corea del Nord. Analisi e approfondimenti al centro del nuovo numero di Azione, giornale disponibile gratuitamente nelle edicole. "Abbiamo affrontato questi temi - spiega Emanuele Cangini, Gdc - con un'ottica geopolitica, analizzando i Paesi in cui il ruolo della democrazia è venuta a mancare". Dal 5 ottobre al via la Scuola di formazione politica, con diversi appuntamenti fino al 15 febbraio. Si parlerà di uomini e donne, leader politici, che hanno fatto la storia, soprattutto quella della Democrazia Cristiana, e dei rapporti che alcuni di loro avevano con San Marino. Al via la campagna di pre-adesione per iscriversi alla Scuola e avere accesso a tutti gli eventi e materiali, mentre gli appuntamenti principali saranno tutti trasmessi in diretta Facebook. "Si parlerà di Federico Bigi e Clara Boscaglia per San Marino - illustra Lorenzo Bugli, presidente Gdc -, di Giulio Andreotti e Alcide De Gasperi per l'Italia, e poi Konrad Adenauer, Helmut Kohl e Angela Merkel che hanno fatto grande la Germania e l'Europa".

Nel video le interviste a Emanuele Cangini, Gdc, e Lorenzo Bugli, presidente Gdc

