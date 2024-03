GDC, Scuola Formazione Politica: chiude il IV ciclo con Ettore Gotti Tedeschi

Una lezione che celebra il coinvolgimento giovanile. Una partecipazione - numerosa e attiva - che rende, anche visivamente, l'interesse dei giovani chiamati al fare politica - quella interna, quella internazionale - a comprenderne le dinamiche. Politica che chiede formazione e l'impegno dei Giovani DC in questo percorso porta a San Marino, a chiusura del IV ciclo di incontri della Scuola, il noto economista Ettore Gotti Tedeschi. In un incontro dinamico, ha approfondito e aiutato a comprendere il contesto politico e le sfide attuali, forte della grande esperienza in ambito economico-finanziario e condividendo la propria visione dell'attuale situazione geopolitica.

Per i GDC, occasione di bilanci: definiscono la formazione politica “cruciale per il progresso della società” e il coinvolgimento attivo dei giovani come “fondamentale per plasmare un futuro più inclusivo e responsabile”. E ribadiscono l'impegno a sostenere iniziative che promuovano una partecipazione informata e consapevole dei giovani.

