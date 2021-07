GDC: soddisfazione per l'elezione di Sara Marinelli nel board della European Democrat Students

A 4 mesi dall'adesione come “full member” dei Giovani Democratico Cristiani, Sara Marinelli è stata eletta nel board della European Democrat Students (organizzazione che rappresenta oltre “un milione e ottocentomila studenti in tutta Europa”, e che nei giorni scorsi, a Malta, ha eletto i nuovi vertici), come responsabile del gruppo di lavoro “Woman Empowrment and Gender Equality”. Un “importante traguardo” - sottolineano i GDC – che ripercorre “storiche battaglie”. Ricordato allora l'impegno a fianco di Clara Boscaglia, per la “parità dei diritti di genere nel mercato del lavoro”; e di recente il percorso che ha portato alla legge che contrasta il fenomeno del “revenge porn”. I giovani DC pongono poi l'accento “sui grandi problemi che attanagliano il mondo femminile soprattutto nel post pandemia”. Dopo l'elezione di Carol De Biagi nello YEPP, questo nuovo risultato – si sottolinea in un comunicato – trasporta il movimento giovanile guidato da Lorenzo Bugli “nei direttivi delle più importanti organizzazioni giovanili del Partito Popolare Europeo”. Dai Giovani Democratico Cristiani anche gli auguri per un proficuo mandato al nuovo Presidente EDS, il maltese Beppe Galea, e al Segretario Generale: l'inglese Ivan Botoucharov.

