GDC su social network e minori: vietare non basta. La vera sfida è educare

Vietare non basta. La vera sfida è educare. È da qui che parte la riflessione dei Giovani Democratico Cristiani, dopo l'approvazione in Consiglio Grande e Generale dell'Ordine del Giorno che impegna il Governo ad approfondire il rapporto tra minori e mondo digitale.

Un documento che non introduce divieti immediati, ma apre un percorso di studio e regolamentazione per affrontare rischi sempre più evidenti: dall'impatto sulla salute mentale al cyberbullismo, fino alle dipendenze digitali e alla tutela della privacy. Per i Giovani DC il confronto è necessario, ma serve equilibrio. Perché la vita dei ragazzi oggi non passa solo dai social network: è l'intero ecosistema digitale a porre nuove sfide.

Piattaforme video, videogiochi online, servizi di messaggistica, motori di ricerca e strumenti di intelligenza artificiale espongono quotidianamente anche i più piccoli a contenuti violenti, disinformazione e immagini inappropriate. Per questo, sostengono, limitarsi a discutere dell'accesso ai social rischia di ridurre un problema molto più ampio. La risposta non può essere soltanto normativa: deve essere soprattutto educativa.

L'obiettivo, spiegano, è accompagnare le nuove generazioni verso un uso consapevole della tecnologia, rafforzando l'educazione digitale nelle scuole, offrendo strumenti e formazione alle famiglie e sviluppando nei giovani spirito critico e cittadinanza digitale. Una responsabilità che non può ricadere soltanto sui ragazzi, ma che coinvolge istituzioni, scuola, genitori e piattaforme digitali. Perché proteggere i minori non significa tenerli lontani dal futuro, ma dare loro gli strumenti per affrontarlo con consapevolezza.











