Gemellaggio Giunta di Città e Contea di Nanjing: siglato l'accordo.

In forma telematica, a Palazzo Begni, la firma dell'accordo di gemellaggio tra la Giunta di Città e la Contea cinese di Nanjing. Obiettivo: rafforzare l'amicizia e la collaborazione in ambito culturale, turistico ed economico. Firma avvenuta alla presenza del segretario agli Interni Elena Tonnini, del Capitano di Castello di Città Tomaso Rossini, Maria Lea Zafferani per gli Esteri, e della Presidente dell'Associazione San Marino-Cina, Barbara Terenzi. Il coronamento del progetto si inserisce nelle celebrazioni del 50esimo anniversario delle relazioni ufficiali San Marino-Cina e in occasione della chiusura della 44esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco, ospitata proprio nei giorni scorsi nella provincia del Fujian.





