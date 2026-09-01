GIOVANI E POLITICA "Gen Sm" incontra gli altri movimenti giovanili per collaborare su iniziative condivise A confronto con "Generazione Libera", i giovani di Dml e i Gdc. Tra i temi affrontati: la scuola, il caro-casa, l'educazione digitale

Dopo la rinascita a febbraio e la recente inaugurazione della sede, all'interno di quella del Psd a Murata, una delegazione di “Gen Sm”, il movimento giovanile del Partito dei Socialisti e dei Democratici – guidata dal Segretario Tommy Fantini e dal Presidente Nicholas Perpiglia - ha incontrato le organizzazioni giovanili degli altri partiti sammarinesi. Prima “Generazione Libera” - afferente all'alleato di coalizione – poi i giovani di Domani Motus Liberi e infine i Gdc, i Giovani Democratici Cristiani. Un occasione di confronto, al di la delle ideologie e delle appartenenze politiche, mettendo al centro del confronto e delle progettualità, i dossier di principale interesse per le nuove generazioni.

“Abbiamo voluto far vedere chi siamo, dove siamo, cosa facciamo – dichiara il Segretario GenSm Tommy Fantini -. Ora con questi incontri abbiamo ancora più accortezza di quello che si può fare insieme, pur essendo di forze politiche diverse. Abbiamo consegnato agli altri tre movimenti giovanili un documento che abbiamo elaborato nei giorni scorsi. Prima di tutto abbiamo abbiamo messo scuola e formazione, sia per gli studenti del liceo, sia per gli universitari, per sostenerli e aiutarli; il secondo tema, che forse è quello che a me sta più a cuore, è il caro-affitti e la difficoltà di formare una famiglia stabile, con effetti sulla denatalità. Altro argomento sui cui siamo uniti è l'educazione digitale. Vorremmo sensibilizzare i giovani, partendo già da quest'anno, con iniziative in comune.

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