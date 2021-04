"Generale indignazione sui fatti di Via Giacomini: uno schiaffo in faccia ai cittadini"

L'assemblea di Repubblica Futura, riunitasi in videoconferenza nel rispetto delle disposizioni Covid, ha analizzato l'attuale fase politica. “Generale l'indignazione sui fatti di Via Giacomini” definiti in una nota “uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini”. “Se chi ci governa non capisce un fatto così elementare, l’indignazione della popolazione – prosegue il comunicato - non può che essere forte”. Repubblica Futura ribadisce che attuerà tutte le iniziative affinché sia fatta chiarezza. Svolta anche una riflessione sugli assetti organizzativi in vista dell'assemblea congressuale che Repubblica Futura terrà nei prossimi mesi.