Generazione Libera a scuola di politica. "In cattedra" Francesca Michelotti ed Emilio Della Balda

La scuola di formazione politica è un valore per i partiti, da coltivare con convinzione e perseveranza. Poter disporre in futuro di giovani preparati è una risorsa, infatti, da non sottovalutare. Lo sa bene Generazione Libera, che ha organizzato una “lezione” tenuta da due riferimenti dell'area progressista e riformista: Francesca Michelotti ed Emilio Della Balda. Protagonisti della scena politica passata, esperti conoscitori delle sue dinamiche e attenti osservatori delle vicende attuali, hanno toccato diversi temi: dalla questione morale all'economia, concentrandosi su gestione dei conti pubblici e sviluppo.

Libera si rallegra per il “grande successo dell'iniziativa” e striglia gli avversari: “Mentre molte Forze Politiche – scrive in una nota - stanno evidentemente spendendo molte energie nell’analisi delle varie dichiarazioni di apparentamento anche con ricostruzioni alquanto fantasiose e sterili, Libera si concentra sulle idee, sulle proposte in particolare sul mondo dei giovani. In politica contano i fatti e le condivisioni sui programmi e sulle cose da fare”. Protagonista del pomeriggio l’Assemblea Programmatica dei giovani di Generazione Libera. Al termine dell’assise, con al centro scuola, turismo sostenibile, tutela dell’ambiente, Pace e dialogo interculturale, è stato nominato un organismo di coordinamento.

