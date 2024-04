FUTURO Generazione Libera: i giovani del partito si presentano Affrontati i temi ritenuti più urgenti per le nuove generazioni. Intanto Libera programma per lunedì una riunione del direttivo in cui sciogliere le riserve sull'eventuale coalizione con il PSD.

Scuola, casa, territorio, turismo: tutti aspetti su cui la politica è già al lavoro ma che, per Generazione Libera, hanno bisogno di maggiore attenzione. L'obiettivo, spiegano i giovani del partito ( Emily Lazzari, Beatrice Bonelli, Erica Valentini, Andrea Vagnini, Kevin Vagnini e Filippo Casadei ) pronti a candidarsi con Libera alle prossime elezioni, è quello di creare migliori prospettive per il territorio partendo da temi che necessitano soluzioni urgenti.

"Sicuramente uno dei temi principali è quello dello studentato universitario e dell'aumento dei corsi di studi nell'ateneo sammarinese - afferma Emily Lazzari - incrementare poi gli eventi e un turismo a misura di giovani. C'è poi anche il tema casa e affitti, ad oggi tanti giovani vogliono andare a vivere da soli ma è molto difficile. Spesso molti sono costretti a cercare appartamenti fuori da San Marino ed è veramente un peccato perché se noi giovani vogliamo cambiare il paese lo dobbiamo fare dall'interno".

Fondamentale il confronto anche con gli altri movimenti giovanili del territorio, aggiungo. Lunedì intanto in programma una riunione del direttivo di Libera per sciogliere le riserve sull'eventuale coalizione con il PSD.

"Noi di Generazione Libera - aggiunge Beatrice Bonelli - vogliamo il dialogo e il confronto portando progetti concreti ed innovativi per migliorare la situazione dei giovani sammarinesi, sia quelli di oggi che quelli di domani. Siamo aperti al dialogo, non siamo qui per discutere o fare polemiche ma per portare idee e portarle a termine".

Nel servizio le interviste a Emily Lazzari e Beatrice Bonelli (Generazione Libera)

