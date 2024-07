Generazione Libera incontra Sinistra italiana: in cantiere progetti di collaborazione

L'incontro tra Libera e Sinistra italiana Rimini pone le basi per future iniziative congiunte, da una parte e dall'altra del confine. Seduti al tavolo ci sono esponenti dei due partiti, tra cui Fortunato Stramandinoli, segretario regionale di SI, ma a prendere la parola sono soprattutto i giovani: da una parte Generazione Libera e dall'altra Francesca Mattei, assessora alle politiche giovanili di Rimini.

"I due territori, nelle loro differenze, hanno tanti punti di convergenza - spiega Mattei -. Abbiamo parlato soprattutto di politiche giovanili e di temi che ci stanno a cuore, dall'abitare al lavoro". Dunque un'iniziativa per stringere relazioni più solide, scambiare buone pratiche e momenti di formazione. "Avere sinergie e collaborazioni con le realtà circostanti è molto importante per San Marino - commenta Beatrice Bonelli di Generazione Libera -. Questo ci permette di aprire la nostra visione e dare voce ai giovani per migliorare la società".

"Siamo contente di aver conosciuto Francesca - aggiunge la collega di partito Emily Lazzari -. Ci siamo rese conto che per noi giovani donne non sempre la strada è spianata: ci vuole grinta e determinazione ed è quello che abbiamo trovato in lei. Non vediamo l'ora di cominciare dei progetti insieme".

Nel video le interviste a Francesca Mattei (assessora alle politiche giovanili di Rimini), Beatrice Bonelli (Generazione Libera) e Emily Lazzari (Generazione Libera)

