Generazione Libera su giovani e alcol: "Fenomeno in crescita anche a San Marino"

In una sede vestita con i colori della pace, e diventata punto di raccolta per beni di prima necessità, Generazione Libera torna sul disagio giovanile e su un fenomeno in preoccupante crescita: l'abuso di alcol. Il dramma del Covid ed ora la paura della guerra stanno segnando le nostre vite, con un forte impatto psicologico sui più giovani. " Nel 2021, in Italia, 830.000 ragazzi dagli 11 ai 25 anni hanno praticato il binge drinking", afferma Michelangelo Caprioli. termine entrato nel linguaggio quotidiano che significa - letteralmente - "abbuffata di alcolici". Un'abitudine molto diffusa, soprattutto fra adolescenti, che può portare alla dipendenza, con rischi per se stessi e la collettività. " Un problema sanitario e sociale", afferma Maurizio Tamagnini. Pur in assenza di dati, il fenomeno - sottolinea - interessa anche San Marino. " Lo riferiscono le associazioni a stretto contatto con i giovani". Se ne parlerà domani, durante una serata pubblica a Murata e in diretta social, dal titolo " giovani e alcol: problema sociale o anche istituzionale?"