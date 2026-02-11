GenSM: il nuovo movimento giovanile del Psd si presenta e illustra le novità Tra i volti nuovi, oltre al Segretario Tommy Fantini, Anastasia Merli e Tea Rossini

Il Psd rilancia il suo impegno con le nuove generazioni con GenSM, il nuovo movimento giovanile che prende il posto dello storico Gsd, fondato nel 2005.

“Raccontiamo un pezzo importante nella ricostituzione del partito e nella rinascita del giovanile – spiega Luca Lazzari, segretario Psd –. Il partito deve essere capace di attrarre nuove energie e dare spazio a idee fresche”.

"Il Congresso - sottolinea Tommy Fantini - è andato molto bene, è stato un successo anche grazie alla spinta dei vertici storici e attuali del partito. Per noi è fondamentale fare gruppo. Ora c'è un lavoro molto importante di deleghe interne, ci saranno sicuramente delegati sui rapporti internazionali, sui rapporti con gli apparati comunicativi, con le scuole anche sicuramente".

Tra i volti del movimento c’è Anastasia Merli, 24 anni: “La politica – racconta - è sempre stata la mia passione e l'ho concretizzata con il mio percorso universitario. Torno a San Marino dopo un’esperienza all’estero con la voglia di migliorare il nostro Paese e renderlo all’avanguardia”.

C'è anche Tea Rossini, 18 anni e membro di Giunta nel Castello di Città: “Proprio la politica – riporta – è sempre stato l'argomento principale delle conversazioni in famiglia. Mi sono resa conto di quanto i giovani siano distanti dalla politica e per questo voglio creare un ponte, rafforzare il senso di comunità”.

"Il gruppo è formato da ragazzi e ragazze che vanno dai 16 ai 33 anni - continua Fantini -. Io sono quasi il più grande. E' bello perché c'è un buon equilibrio tra uomini e donne, tra ragazzi più piccoli e più grandi".

Per Silvia Cecchetti, presidente Psd, la nascita di GenSM è un “grande orgoglio e onore. Noi possiamo trasmettere esperienza e competenza – ricorda -, ma dobbiamo anche imparare dai giovani: sono la chiave per interpretare il cambiamento e rendere il Paese un posto migliore e più evoluto”.

Nel video l'intervista a Tommy Fantini (segretario GenSM)



