Gerardo Giovagnoli e William Casali: le schede dei Capitani Reggenti eletti

Gerardo Giovagnoli è nato a San Marino nel 1976 e da sempre risiede a Borgo Maggiore. Ingegnere elettronico, dopo oltre dieci anni di libera professione, dal 2017 insegna al Centro di Formazione Professionale. Ma è soprattutto la politica a segnare una parte fondamentale del suo percorso. Una lunga militanza nel PSD, di cui è stato Segretario Generale e Capogruppo consiliare, fino all'attuale incarico di Segretario Internazionale.

Consigliere dal 2012 al 2016 e nuovamente dal 2019, ha presieduto due delicate Commissioni d'inchiesta: prima sul caso Delta, poi su Banca CIS e sulle crisi bancarie e finanziarie. È però l'Europa il vero filo conduttore della sua attività istituzionale. Membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa per diversi mandati — di cui è stato anche Vicepresidente —, oggi guida la delegazione sammarinese ed è Vicepresidente della Commissione di Monitoraggio, avendo seguito da vicino anche il lungo percorso di avvicinamento di San Marino all'Unione Europea. Un profilo pacato e riflessivo, costruito attraverso il confronto e le relazioni internazionali.

Una curiosità che non si spegne neppure nel tempo libero: segue l'attualità internazionale sulle principali emittenti straniere, legge di storia sammarinese e, a tempo perso, studia tedesco. Per staccare davvero, invece, rompicapi e simulatori di guida. Sale per la prima volta sullo scranno più alto della Repubblica, portando alla Reggenza una vocazione profondamente europea.

Prima Reggenza anche per William Casali. 49 anni, da 24 è sposato con Cristina ed è padre di Simona e Riccardo. Arriva alla Suprema Magistratura con alle spalle una vita professionale legata all’innovazione. Informatico e imprenditore, lavora nel settore da oltre trent’anni. Dalla fine degli anni Novanta, quando con l’associazione culturale @lbero contribuiva all’alfabetizzazione digitale e alla nascita del primo Internet Point gratuito sammarinese, fino alle sfide di oggi: intelligenza artificiale, cybersecurity e sovranità dei dati. Titolare di un’azienda di servizi ICT, è fondatore e presidente dell’Associazione Sammarinese per l’Informatica.

Dal 2016 al 2018 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente della San Marino RTV, accompagnando l’emittente nel processo di innovazione tecnologica. Entra in Consiglio Grande e Generale tra le fila del PDCS nel 2019 e viene rieletto nel 2024. Qui il suo profilo tecnico diventa anche cifra dell’impegno politico: dalla ridefinizione di San Marino Innovation alla nascita del sistema nazionale di accreditamento, fino alla promozione di norme strategiche come la legge sulle Sandbox normative, il quadro sui servizi fiduciari e la disciplina su blockchain e cripto-attività.

Fuori dalla politica e dal lavoro, una grande passione: lo sport e soprattutto il basket. Giocatore dai 16 ai 20 anni, continua a seguire da vicino la pallacanestro sammarinese, sugli spalti in territorio e, quando riesce, anche in trasferta.









