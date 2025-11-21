Gestione Accordo Ue: odg di maggioranza, l'opposizione non ci sta

Al centro dell'ultima giornata di lavori del Consiglio Grande e Generale la relazione di 64 pagine, redatta dalle Segreterie di Stato agli Interni e agli Esteri, che definisce le azioni necessarie per la gestione dall’Accordo di Associazione con l’Unione Europea: le modalità di recepimento dell'aquis comunitario, le risorse da destinare, le valutazioni d’impatto sulla pubblica amministrazione e un piano mirato di formazione e aggiornamento normativo. La relazione ha suscitato un ampio dibattito, non solo sui suoi contenuti, ma anche sulla firma e la ratifica, e la maggioranza, insieme alle indipendenti Michela Pelliccioni e Giovanna Cecchetti, ha sottoscritto un ordine del giorno affinché diventi il primo nucleo del futuro Documento di Strategia Nazionale per il Recepimento dell’Accordo, con una serie di impegni per il Congresso, le commissioni consiliari e anche le rappresentanze consiliari. Tra questi le attività informative rivolte alla cittadinanza – compresa una piattaforma digitale - e la prosecuzione del confronto con le controparti italiane in tema di vigilanza bancaria. Da diversi consiglieri della stessa maggioranza, del resto, durante il dibattito, è stato evocato l'obiettivo di un memorandum d'intesa con Bankitalia.

Tutte le opposizioni, pur apprezzando alcune parti della relazione, l'hanno considerata tardiva, lamentando anche il mancato coinvolgimento: di qui la decisione di non sottoscrivere l'ordine del giorno, diversamente dallo scorso mese di marzo, quando si era arrivati ad un documento condiviso da tutti e dallo scorso mese di luglio, quando si era 'smarcato' solo Domani Motus Liberi. Repubblica Futura e Rete hanno precisato di non voler sottoscrivere l'ennesimo odg sull'Europa con la maggioranza, ma di essere invece convintamente favorevoli alla firma dell'Accordo di Associazione. Da Dml invece le principali perplessità, anche sull'opportunità stessa della sottoscrizione, senza un referendum. “L'accordo di associazione era al primo posto nei programmi dei partiti di Governo e quindi la cittadinanza che ci ha votato è dalla nostra parte” il senso della replica delle forze di maggioranza che in più occasioni hanno parlato anche di tentativi di sabotaggio e attacchi strumentali al Segretario di Stato agli Esteri. Secondo Rf in realtà Beccari dovrebbe invece guardarsi da chi si dichiara suo alleato e sotto traccia rema contro. L'odg di maggioranza verrà votato con tutta probabilità nella prossima sessione del Consiglio, nella seconda metà di dicembre, quando l'aula dovrà votare anche il Bilancio 2026 e l'Icee il cui esame è stato solo avviato.

