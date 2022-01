Gestione Covid e sanità, Repubblica Futura: “La maggioranza è finita”

E' censura verso il Segretario Ciavatta, mentre si chiede ancora di conoscere le motivazioni delle sue dimissioni, poi respinte, “che non possono essere – dice Andrea Zafferani – un fatto privato della maggioranza; non è gossip”. Denuncia criticità nella gestione del Covid, parlando di disorganizzazione nell'approvvigionamento e mancata definizione delle priorità vaccinali; mancanza di una campagna informativa capillare; nonché, di schizofrenia nelle misure, tra politiche di totale apertura e chiusure. Criticità, poi, nella sanità in generale: “Inefficienze della Segreteria e disfunzioni organizzative dell'ISS – dice - lasciano ancora aperta la questione del reperimento di personale italiano, la fuga dei medici, i centralini che non rispondono”. E proprio su questi temi, per RF, si gioca la spaccatura in maggioranza, evidente anche oggi in Aula: “La maggioranza è finita - dice - ma continua a governare, perché nessuno vuole fare un passo nella direzione della chiarezza e il paese sta soffrendo una situazione perché è non governato, manca coesione politica su un tema così delicato”

Appello ai singoli consiglieri “perché si distacchino dal filo rosso del segreto” viene da Nicola Renzi, con riferimento alla lettera di dimissioni di Ciavatta, ma anche ai nomi dei politici debitori o ai contenuti dei consigli giudiziari e delle commissioni di giustizia. “In Aula – dice - psicodrammi singoli e collettivi” e una “spinta propulsiva finita” per la maggioranza. E un appello alla DC: “si faccia un bell'esame di coscienza e decida che cosa voglia fare nel futuro. Se vuole continuare a tenere il Paese ostaggio di questo Vietnam parlamentare, nel quale ciascuno può dire quello che vuole, oppure se vuole prendere altre strade”.

Fernando Bindi guarda all'ordine del giorno alla relazione sulle crisi bancarie: “Si arrampicano sugli specchi per trovare i responsabili, che hanno già in casa. Le banchette – rileva - le hanno date via democristiani e socialisti. “Un modo di raccontare e falsificare fenomeni complessi – dice - di cui soprattutto la DC è responsabile. Quello che stupisce è che Rete, che aveva issato la bandiera della trasparenza, del rigore, dell'equità, sia ormai democristianizzata”.

Nel video, estratti dagli interventi di Andrea Zafferani, Nicola Renzi, Fernando Bindi

