XXI CONGRESSO Gian Carlo Venturini confermato segretario del Pdcs a stragrande maggioranza "Mai cambiato nome e simbolo. Il nostro progetto politico è sempre attuale". Mozione finale approvata all'unanimità.

Il segretario uscente Gian Carlo Venturini ha stravinto il XXI congresso del Pdcs, conquistando il sostegno della grande maggioranza dei delegati e di tutti i big del partito, che hanno preso la parola oggi nella giornata conclusiva dell'assise. La sua affermazione sull'altra candidata, Marcella Michelotti, appariva del resto praticamente scontata.

Approvata all'unanimità la mozione finale con al centro il titolo del Congresso: “Sostenere la persona per il futuro del paese”. Un Venturini determinato e appassionato che oggi nell'intervento di replica si è anche commosso dichiarando tutto il suo amore per il partito e la Repubblica. “Dobbiamo restituire a tutti i cittadini il diritto al futuro, mantenendo i principi fondanti" – ha detto – facendo notare che il Pdcs, in oltre 70 anni di storia, non ha mai avuto bisogno di cambiare nome, simbolo o bandiera, perché il progetto politico, legato alla dottrina sociale della chiesa, è sempre di grande attualità ed è ben radicato nella comunità sammarinese.

Riconfermato il rapporto di collaborazione con le altre forze politiche di Governo mentre sui grandi temi – ha affermato -”è importante mantenere il dialogo con l'opposizione”. “Tanti dei suggerimenti che sono emersi durante il Congresso cercherò di attuarli” ha dichiarato Venturini appena ufficializzato il suo bis alla guida del Pdcs. “Essendo uniti - ha poi aggiunto - possiamo continuare ad essere il partito guida di questo Paese”.

Un partito che con questa assise in epoca Covid ha riscosso attenzione anche da importanti personalità della politica internazionale. Dopo il messaggio del Presidente del Ppe Tusk, oggi anche quello del Segretario López-Istúriz White e del Vice Presidente di Forza Italia e del Ppe Antonio Tajani. Tutti e tre hanno sottolineato l'importanza del percorso di associazione all'Ue intrapreso da San Marino, così come l'onorevole Mario Mauro che questa mattina è intervenuto in presenza al Congresso.

