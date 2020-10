XXI CONGRESSO Gian Carlo Venturini verso il bis, in corsa anche Marcella Michelotti Candidature alla segreteria aperte fino alla mezzanotte. Raffaele Bonanni: "essere democristiani ai tempi del covid e della mondializzazione significa essere controcorrente"

Distanziamento e mascherine, possibilità di seguire l'assise anche in streaming. A causa della pandemia covid, che sta rialzando la testa in questi giorni, non è certamente un congresso normale ma il dibattito è stato finora molto partecipato. Dunque un Congresso vero: “Mi colpisce questo fatto – commenta il Presidente del Congresso Pasquale Valentini -: il Congresso è stato un momento vero e lo sarà fino alla sua conclusione. Molti interventi dei militanti, stanno sottolineando che, come dice il titolo del Congresso, sostenere la persona è il punto di partenza per affrontare il futuro”.

C'è tempo fino a mezzanotte per ufficializzare le candidature alla guida del partito. Gian Carlo Venturini è in corsa per un nuovo mandato e anche Marcella Michelotti ha annunciato la sua candidatura anche se c'è tempo fino a mezzanotte per potersi proporre alla guida del partito.

Nel pomeriggio approvate alcune modifiche allo Statuto relative all'organizzazione interna e spazio al dibattito. Ospite del giorno all'assise l'ex segretario della Cisl, Raffaele Bonanni: “Essere democristiani ai tempi del covid e della mondializzazione – afferma – significa essere controcorrente. Prendendo spunto dalla dottrina sociale della chiesa noi rimettiamo al centro la priorità assoluta che è l'uomo e la sua identità, sia sul piano spirituale che su quello sociale”





