Gian Nicola Berti è il prossimo Segretario di Stato per gli Affari Interni

Gian Nicola Berti è il prossimo Segretario di Stato per gli Affari Interni.

I membri del Gruppo Consiliare di Noi per la Repubblica hanno designato unanimemente Gian Nicola Berti quale prossimo Segretario di Stato per gli Affari Interni. Nel corso di questa sessione consiliare, insieme a Berti, giurerà Mariella Mularoni, designata dal Pdcs, come Segretario di Stato alla Sanità.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: