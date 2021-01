Giancarlo Venturini (Pdcs) interviene al Congresso della CDU

Il Segretario Pdcs Giancarlo Venturini partecipa al Congresso della CDU portando il suo messaggio ai delegati e ai rappresentanti del partito riuniti in streaming. Un appuntamento che porterà alla elezione del successore della presidente dimissionaria, Annegret Kramp, ma anche tappa in vista delle elezioni per la cancelleria.

E' la prima volta che un segretario politico del Pdcs viene invitato a prendere parte al Congresso della CDU, "a testimonianza - segnala la DC - del legame di amicizia tra la Democrazia Cristiana sammarinese e i partiti appartenenti all'area del Partito Popolare Europeo". Nel suo intervento, Venturini ha ricordato lo scenario pandemico che accomuna San Marino, la Germania tutti i paesi europei, ribadendo l'importanza “dei valori democratici” per far fronte alle sfide dell’emergenza sanitaria, economica e sociale.





Da Venturini ribaditi due obiettivi: “Sostenere la persona nel suo ambito familiare e nella sua capacità di iniziativa” e il raggiungimento dell'accordo di associazione all'UE, “per il quale sarà indispensabile il supporto della CDU – ha detto - e degli amici ed alleati della nostra famiglia politica, il PPE".