CONFERENZA OIL Ginevra: il Segretario Bevitori ribadisce in plenaria "l'impegno per un lavoro dignitoso, inclusivo e sicuro" Tra i passaggi significativi dell'intervento, il richiamo all'adesione di San Marino alla Coalizione Mondiale per la Giustizia Sociale.

Il Segretario di Stato Alessandro Bevitori alla 113esima Sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro a Ginevra. Tracciato, in plenaria, un quadro delle politiche sammarinesi volte a debellare ogni forma di violenza e discriminazione negli ambienti lavorativi, in stretta aderenza alla Convenzione 190 dell'OIL.

Bevitori ha inoltre evidenziato la costituzione di un gruppo di lavoro permanente tra istituzioni, parti sociali e società civile, orientato a edificare contesti professionali improntati a rispetto e sicurezza. Tra i passaggi significativi, il richiamo all'adesione di San Marino alla Coalizione Mondiale per la Giustizia Sociale. “In un contesto globale segnato da incertezze e trasformazioni rapide, - ha detto – ribadiamo il nostro impegno per un lavoro dignitoso, inclusivo e sicuro per tutti, puntiamo a promuovere politiche lavorative eque e sostenibili, a condividere le nostre migliori pratiche – ha aggiunto - e a rafforzare la cooperazione internazionale, mettendo le persone al centro di ogni percorso di sviluppo”.

