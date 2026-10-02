INCHIESTA PER RICICLAGGIO Giochi del Titano, il Congresso di Stato: “Piena fiducia nell’operato della Magistratura” Il Governo assicura attenzione sull’evolversi della situazione e indica nella continuità aziendale la “priorità assoluta dell’Esecutivo”

Giochi del Titano, il Congresso di Stato: “Piena fiducia nell’operato della Magistratura”.

Il Congresso di Stato interviene sulla vicenda che riguarda Giochi del Titano, dopo la comunicazione del Consiglio di amministrazione della società e le notizie di stampa relative ad attività di indagine e provvedimenti cautelari riferiti ad alcune specifiche posizioni individuali.

In una nota, l’Esecutivo esprime “piena fiducia nell’operato della Magistratura e nelle Autorità preposte agli accertamenti”, nella certezza “che ogni valutazione sarà compiuta nelle sedi competenti e nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento”.

Il Governo ricorda inoltre che il Consiglio di Amministrazione di Giochi del Titano, nella giornata di mercoledì, “ha già posto in essere tutte le misure necessarie a garantire la massima collaborazione all’Autorità Giudiziaria e la continuità aziendale”.

Nel comunicato viene precisato che le vicende oggetto degli accertamenti “non possono essere ricondotte, in questa fase, all’attività complessivamente svolta dalla Società, né tantomeno alla generalità dei suoi dipendenti e collaboratori”.

Quanto alla gestione della società, il Congresso di Stato sottolinea che “l'operatività della struttura costituisce la priorità assoluta dell'Esecutivo”, che si dice pronto ad adottare “i provvedimenti formali che dovessero rendersi opportuni per la corretta continuità di gestione della Giochi del Titano S.p.A.”.

Il Governo assicura infine che continuerà a seguire “con attenzione l’evolversi della situazione”, garantendo “la massima collaborazione istituzionale e la tutela dell’interesse pubblico”. In chiusura, l’invito “al senso di responsabilità e all'equilibrio nel dibattito pubblico”, nella certezza che “il lavoro della Magistratura farà piena luce sui fatti a tutela delle istituzioni della Repubblica”.



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