Giochi del Titano, la politica interviene sul caso: il PSD chiede verifiche e nuovi controlli, DML invoca uno "spartiacque"

La vicenda che coinvolge Giochi del Titano entra con forza nel dibattito politico sammarinese. Ad intervenire sul tema, dopo il Congresso di Stato e Repubblica Futura, il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Domani – Motus Liberi, con due comunicati che, pur partendo entrambi dalla necessità di lasciare alla magistratura l’accertamento di fatti ed eventuali responsabilità, pongono questioni politiche più ampie.

Il partito di maggioranza concentra l’attenzione soprattutto sul futuro della società e, più in generale, sulla gestione del settore del gioco a San Marino. Secondo il partito, infatti, la politica non può limitarsi ad "attendere gli esiti dell’inchiesta, ma deve iniziare fin da subito una riflessione sull’adeguatezza della normativa e sul funzionamento dei controlli interni ed esterni alla società".

Il partito ripercorre anche la scelta, compiuta circa vent’anni fa, di affidare allo Stato la gestione del settore. Una decisione che, secondo il PSD, ha permesso di superare la precedente contrapposizione tra interessi privati e di garantire importanti risultati economici, ma che oggi non deve essere sottratta a una verifica. Al centro della riflessione ci sono in particolare i controlli, il ruolo dello Stato – contemporaneamente proprietario, beneficiario delle entrate e responsabile della vigilanza – e la durata degli incarichi dirigenziali. Il PSD ricorda che Salvatore Caronia guida Giochi del Titano dal 2009 e ritiene che una permanenza di diciassette anni nello stesso ruolo ponga un tema di carattere generale sulla rotazione degli incarichi nei settori più delicati, indipendentemente dagli accertamenti giudiziari in corso.

Nell'immediato, la priorità deve essere garantire la continuità dell'azienda, tutelare i lavoratori, salvaguardare le entrate pubbliche e assicurare la piena collaborazione agli inquirenti. Il partito richiama anche il peso economico della società: nel 2025 Giochi del Titano ha generato oltre 13,7 milioni di euro di imposte e circa 8,5 milioni di utili, oltre a occupare più di cento persone tra dipendenti e collaboratori.

Di tono diverso, e più direttamente politico, l'intervento di Domani – Motus Liberi. Il movimento sostiene che l'ultima vicenda non possa essere considerata isolatamente, ma vada inserita in una più ampia riflessione sui casi che negli anni hanno avuto conseguenze sull'immagine della Repubblica. DML afferma quindi di prendere "formalmente, politicamente e categoricamente le distanze da un sistema politico che associa il nome di San Marino a interessi particolari e affari opachi".

Il partito d'opposizione chiede di segnare uno "spartiacque netto" e di riportare al centro credibilità, trasparenza, rispetto delle regole, lavoro, impresa e innovazione.









