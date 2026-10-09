PALAZZO PUBBLICO Giochi del Titano: le opposizioni a colloquio con la Reggenza Repubblica Futura, Domani Motus Liberi e Rete lamentano la scarsa trasparenza del Governo e l'eccessiva segretezza imposta sui dossier importanti

I gruppi di opposizione hanno incontrato la Reggenza lamentando la mancanza di trasparenza del Governo sulla vicenda “Giochi del Titano” esprimendo in conferenza stampa preoccupazione per il clima di segretezza su alcuni dei principali dossier politici. “La Giochi del Titano è interamente partecipata dallo Stato, rappresenta una voce di entrata importante nel bilancio pubblico, ha circa un centinaio di dipendenti e quindi– ha esordito Nicola Renzi di Rf – ha un valore troppo grande per 'giocarcela' con un altro scandalo, come con il 'Des', il caso 'bulgaro', quello del pedofilo o gli insulti ai dipendenti pubblici”.

“L'impressione – dichiara Gaetano Troina di Domani Motus Liberi – è che il Governo e la maggioranza vogliano gestire il Paese come fosse il loro, lasciando all'opposizione il ruolo di spettatrice, senza coinvolgerla come avveniva invece nel passato sui provvedimenti più importanti”. “Già dal 2023 – aggiunge Emanuele Santi di Rete – erano conosciute alcune situazioni gravi alla Giochi del Titano. In commissione antimafia – aggiunge – abbiamo fatto anche audizioni, ma il Governo non ha fatto niente. Anzi solo poche settimane fa è stato emesso un decreto che va nella direzione opposta, rispetto ad una maggiore cautela”. “Per quanto riguarda la questione che si è sviluppata sui Giochi, noi siamo certamente, garantisti. Dall'altro lato, però – afferma Renzi - il Governo è il socio unico della Giochi del Titano, quindi noi ci aspettiamo di avere tutte le informazioni del caso e anche di sapere che cosa il Governo intende fare, da qui in avanti. È un settore delicato, dà da lavorare a tante persone, tante famiglie del nostro paese, e quindi noi vorremmo che fosse messo in sicurezza”.

L'opposizione, con Renzi, Troina e Santi, esprime forte preoccupazione per la segretezza imposta in generale sui dossier importanti – come certe audizioni sul settore bancario-finanziaro - limitando il lavoro dei consiglieri e il diritto della cittadinanza ad essere informata, mentre la reputazione della Repubblica si sta progressivamente deteriorando, senza una reazione del sistema paese: “Questa segretezza – osserva Renzi - sta diventando qualcosa che rasenta l'insostenibile, per noi e per i cittadini. Commissione Finanze, sempre in seduta segreta, quando ci sono riferimenti su progetti strategici per il Paese come gli Npl. C'è un recente decreto che va ad inasprire ancora di più le misure, sulla segretezza. Noi siamo davvero convinti che se invece si vuole fare un lavoro virtuoso, la cosa fondamentale sia la trasparenza”.

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