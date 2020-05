GIORNALISMO Giornata della Libertà di Stampa: la Reggenza apprezza chi ha offerto informazione seria in tempi di Covid 19 e fake news I Capitani Reggenti auspicano che la grave crisi economica non limiti il pluralismo

Domani è la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa e i Capitani Reggenti ne hanno sottolineato il significato con un messaggio ufficiale esprimendo apprezzamento per chi, in questo momento diffcile per il paese, ha operato con sensibilità e spirito di sacrificio, per offrire una informazione seria e puntuale.

3 maggio, giornata mondiale della libertà di stampa, una ricorrenza che assume una valenza ancora più importante in tempi di coronavirus e di fake news. I Capitani Reggenti Alessandro Mancini e Grazia Zafferani colgono questa occasione per sollecitare un rinnovato impegno delle istituzioni e della società civile, a sostegno di una stampa libera, indipendente e pluralista. Di fronte al diffondersi di preoccupanti fenomeni di disinformazione diventa ancora più prezioso e insostituibile – afferma la Reggenza - il giornalismo che sa farsi garante di un'informazione seria, vincolata allo scrupoloso rispetto dei principi di deontologia e professionalità. Espresso dunque apprezzamento per chi, in un momento tanto difficile per il nostro paese, ha operato con sensibilità e spirito di sacrificio per offrire un’informazione seria e puntuale. La libertà di stampa che - dichiarano i Capitani Reggenti – è una delle principali garanzie che uno Stato deve assicurare ai cittadini, poggia sul pluralismo e l'auspicio è che il contesto di grave crisi economica che stiamo vivendo, non lo limiti, indebolendo le realtà editoriali più fragili. Al di là del tributo ai giornalisti che hanno perso la vita nell’esercizio della loro professione e della solidarietà a coloro che subiscono intimidazioni e minacce, è doveroso in questa giornata – conclude la Reggenza - riaffermare l’esigenza di un impegno condiviso e costante a sostegno della libertà di stampa quale “valore essenziale alla costruzione di una società democratica” e prerequisito per la protezione e la promozione di tutti gli altri diritti umani.



File allegati Messaggio dell'Ecc.ma Reggenza per la Giornata Mondiale Libertà di stampa

I più letti della settimana: