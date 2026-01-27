Giornata della Memoria: ecco le riflessioni della politica

Al centro il comune richiamo al valore del ricordo della Shoah, un momento di raccoglimento e riflessione collettiva. Il Pdcs riafferma l'importanza della convivenza civile, del rispetto reciproco e dell’impegno istituzionale nella promozione dei diritti fondamentali. Richiama il ruolo centrale di scuola, famiglie e comunità nel trasmettere alle nuove generazioni la memoria del passato. Invita perciò tutti i cittadini a partecipare alle iniziative di commemorazione e approfondimento promosse sul territorio, nella convinzione che solo una Memoria condivisa possa diventare argine contro la disumanizzazione e guida per un futuro costruito su pace, responsabilità e solidarietà.

Per Libera la Memoria ci insegna che il silenzio e l’indifferenza sono complici dell’oppressione. E collega il ricordo della Shoah alle grandi crisi del presente, dalla crescita dell’odio e dell’autoritarismo alle tragedie internazionali, in particolare il dramma del popolo palestinese e la repressione in Iran, rivendicando come coerenti con un obbligo morale e politico le scelte compiute da San Marino sul piano diplomatico e umanitario, dal riconoscimento della Palestina all'accoglienza di profughi.

Secondo Rete la Memoria ha valore solo se produce anticorpi nel presente per disinnescare orrori simili in futuro. Da qui l'importanza di parlarne nelle scuole e costruire leggi antidiscriminatorie. “Ma il 'Mai più' - sottolinea - non può essere selettivo”, e richiama al dovere di difesa dei diritti umani. È chiaro il riferimento al popolo palestinese, con l'invito a ripudiare doppi standard. “Il passato – conclude - non deve essere cancellato, il futuro va difeso”.

E proprio nella Giornata della Memoria, 27 gennaio - scelta come data simbolica -, nasce l'Associazione San Marino-Israele, con l'obiettivo di favorire una conoscenza più profonda tra i due Paesi e popoli, attraverso iniziative culturali, scientifiche e sociali.







