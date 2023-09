Giornata della Pace, Reggenza: "Onorare valori e principi propri della nostra storia"

La pace “è un bene immateriale prezioso, che deve essere nutrito, mantenuto e difeso”. Sono le parole dei Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, in occasione della Giornata internazionale della Pace, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981. “Azioni per la pace: la nostra ambizione per i #GlobalGoals” è il titolo scelto quest'anno: un invito generale all'azione, un impegno individuale e collettivo per promuovere la convivenza tra i popoli.

Da qui l'invito della Reggenza a onorare valori e principi propri della storia di San Marino, sia come Stato nei consessi internazionali, sia come singoli cittadini. “Promuovere la pace - scrivono i capi di Stato – non significa solo ripudiare la guerra”, ma darsi da fare per portare a condizioni di riscatto dalla povertà, per la giustizia e l'eguaglianza e per il rispetto dei diritti fondamentali. Devastazione, povertà, intolleranza e odio sono alcuni degli elementi che caratterizzano la nostra contemporaneità, ricorda la Reggenza, insieme alle emergenze climatiche. Dai Capitani Reggenti l'auspicio che siano “sempre illuminate le menti e i cuori di chi anela al bene comune e alla pacifica convivenza”.

