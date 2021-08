Giornata densa di incontri a Rimini: Segretari di Stato a colloquio col commissario europeo Paolo Gentiloni

Giornata densa di personalità, a partire da Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli affari economici, che nell'incontro dedicato all'Europa del Recovery Plan ha anche detto che l'Unione deve lavorare sull'accoglienza dei rifugiati afghani “togliendosi l'alibi dell'unanimità nelle decisioni”. Gentiloni si è incontrato anche coi Segretari di Stato agli Esteri Luca Beccari, alle Finanze Marco Gatti e all'Industria Fabio Righi. I Segretari di Stato alla Sanità Ciavatta e al Territorio Canti hanno incontrato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per ampliare gli accordi in materia sanitaria, e per stringere nuove intese riguardanti i rifiuti speciali e l'agricoltura. Acquaroli è stato anche invitato a San Marino in occasione della cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti il 1° ottobre. Sempre il Segretario di Stato Canti ha incontrato la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini e il vice ministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin, che più tardi ha visto anche il Segretario di Stato Righi. Paolo Gentiloni non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, così come Roberto Speranza, ministro della Salute, che si è solo intrattenuto al camper vaccinale del progetto VacciniAmo la Riviera, davanti all'ingresso principale della Fiera.

Nel video l'intervista a Marco Gatti, Segretario di Stato alle Finanze