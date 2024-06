#ELEZIONIRSM2024 Giornata di silenzio elettorale a San Marino Seggi aperti domenica 9 giugno dalle 7 alle 20

Una sorta di sospensione temporale. In genere è questa la percezione, nel giorno che precede l'appuntamento alle urne. Dopo un susseguirsi di comizi, eventi più o meno informali e appelli ai cittadini, il silenzio. Nessun tipo di indicazione di voto è più consentita. Neppure nelle “piazze virtuali” dei social; dove pure si era registrata un'attività frenetica, in queste settimane di campagna. Per gli indecisi un'occasione in più per riflettere sulla proposta politica di questa tornata.

Articolato, del resto, il panorama: 8 le liste in gara; due le coalizioni, per un totale di 289 persone candidate, in attesa del “grande giorno”. Seggi aperti domani dalle 7 di mattina alle 20; con la possibilità di prolungare quest'ultimo orario – fino alle 21 - qualora continuino ad arrivare ininterrottamente elettori per votare. 38.642, in totale, gli aventi diritto; fra questi 15.097 elettori esteri, che potranno manifestare sulla scheda un'unica preferenza. Per i residenti in Repubblica, invece, la possibilità di indicare fino a 3 candidati appartenenti alla lista prescelta. Qualora vengano espresse più preferenze di quelle consentite, si intendono in entrambi i casi annullati tutti i voti di preferenza indicati; restando valido, beninteso, il voto di lista.

Pensate per favorire quanto possibile l'esercizio di questo diritto fondamentale del cittadino, le normative in vigore. In caso di smarrimento o mancata ricezione del certificato elettorale, continuerà ad essere possibile chiederne un duplicato all'Ufficio Elettorale di Stato; che sarà aperto per tutta la durata delle operazioni di voto. Nelle varie sezioni i cittadini sono inoltre chiamati ad esibire un documento di riconoscimento; anche scaduto, purché munito di fotografia.

40, per finire, le richieste di voto domiciliare accolte dalla Commissione; oltre al seggio speciale dell'Ospedale di Stato, dove potranno recarsi i degenti. Queste, per così dire, le regole d'ingaggio. Nella serata di domani saranno poi i numeri a parlare, con l'inizio dello spoglio delle schede. A partire dalle 21.30 la diretta della San Marino RTV, per commentare la progressione dei risultati insieme ai rappresentanti delle varie forze politiche.



